Uppgifter: Vinícius Júnior stannar i Real Madrid

Förhandlingarna mellan Vinícius Júnior och Real Madrid har ännu inte lett till någon överenskommelse.

Trots det väntas den brasilianska stjärnan stanna i klubben över nästa säsong.

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Vinícius Júnior och Real Madrid fortsätter att förhandla om ett nytt kontrakt, men någon lösning är ännu inte på plats.

25-åringen har ett avtal som sträcker sig till sommaren 2027. Han har under en längre tid kopplats samman med flera europeiska storklubbar samt en flytt till Saudiarabien.



Samtidigt har det förekommit uppgifter om att Real Madrid skulle kunna sälja stjärnan för att undvika att riskera ett framtida bosmanfall. Enligt spanska AS har Vinícius dock bestämt sig för att stanna i Madrid även om parterna inte når en överenskommelse om en förlängning inom den närmaste tiden.

Tidningen uppger att brasilianaren fortfarande har som främsta mål att skriva på ett nytt kontrakt och att förhandlingarna väntas återupptas efter sommarens VM.

Vinícius noterades för 22 mål och 14 assist på 53 tävlingsmatcher för Real Madrid.