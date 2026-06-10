TV: VM-studions sågning: ”Fruktansvärt töntigt”
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Det norska haveriet, Sveriges oväntade MVP i VM 2026 – och så blir Nederländerna guld-favorit.
I veckans avsnitt av VM Direkt diskuterar FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron allt det hetaste inför VM.
Se det senast avsnittet i spelaren nedan.
I veckans avsnitt:
✔️ Toksågar Norge: ”Skärp er för f-n”.
✔️ Doldisen är Sveriges viktigaste spelare.
✔️ Nilsson Lindelöf: Bättre än någonsin.
✔️ Då blir Nederländerna favoriter till VM-guldet.
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