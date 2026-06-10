TV: VM-studions sågning: ”Fruktansvärt töntigt”

Det norska haveriet, Sveriges oväntade MVP i VM 2026 – och så blir Nederländerna guld-favorit.

I veckans avsnitt av VM Direkt diskuterar FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron allt det hetaste inför VM.

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I veckans avsnitt:

✔️ Toksågar Norge: ”Skärp er för f-n”.

✔️ Doldisen är Sveriges viktigaste spelare.

✔️ Nilsson Lindelöf: Bättre än någonsin.

✔️ Då blir Nederländerna favoriter till VM-guldet.

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