Officiellt: Kieran Trippier lämnar Newcastle

Kieran Trippiers kontakt med Newcastle United går ut efter säsongen.

Nu meddelar klubben att det inte blir någon förläggning.

– Det är här jag har känt mig mest hemma, säger ytterbacken till klubbens hemsida.

Kieran Trippier anslöt till ”The Magpies” inför säsongen 2021/22. Sedan dess har det blivit 157 matcher i den svartvita tröjan.

Men efter den här säsongen blir det inga fler. Newcastle har meddelat att Trippier kommer lämna när han avtal löper ut i sommar.

– Tiden har kommit att lämna den här fantastiska klubben efter fyra och ett halvt år. Det är här jag har känt mig mest hemma. Det är känslosamt, och jag kommer verkligen att sakna det. Jag vill säga ett stort tack till supportrarna för allt stöd, både i med- och motgång. Ni har alltid stöttat mig, alltid stått bakom mig, säger 35-åringen enligt klubbens hemsida.

Kieran Trippier har tidigare representerat klubbar som Atletico Madrid, Tottenham Hotspur och Burnley. Han har därtill spelat 54 landskamper för England.