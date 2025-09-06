Officiellt: Tengryd lämnar Odd

Alexander Tengryd lämnar sitt uppdrag som assisterande tränare i den norska klubben Odds BK.

Det meddelade klubben under lördagen via sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Tidigare Helsingborgs IF- och IFK Göteborg-tränaren Alexander Tengryd har under senaste gått att hitta i Norge där han har arbetat som assisterande tränare till Knut Rønningen i norska andraligaklubben Odds BK.

Under lördagen meddelar klubben att Tengryd lämnar sitt uppdrag efter den här säsongen.

– Vi tackar Alexander för insatsen som han lagt ner på Odd och önskar honom och hans familj lycka till i Sverige, skriver klubben på sin hemsida.