Patrik Wålemark är tillbaka: ”Känner mig som 18 igen”

Patrik Wålemark njuter av att kunna spela fotboll igen.

Nu tar han sikte mot landslaget.

– Var länge sedan jag kände mig så här jävla bra, säger han till FotbollDirekt.

Patrik Wålemark fick en flygande start på sin tid i Lech Poznan. Svensken gjorde åtta mål och bidrog till att laget blev polska mästare säsongen 2024/25.

Kort därefter vände lyckan. Under sommaren 2025 skadade han sig och Lech Poznan meddelande att svensken skulle bli borta i fyra till fem månader.

– Jag var borta i sju månader, säger Wålemark när FotbollDirekt når honom.