Rangers vann Old Firm-derbyt – Nygren med assist

Celtic såg ut att vinna Old Firm-derbyt under lördagen.

Då vända Rangers med tre mål i andra halvlek.

Foto: Alamy

Under lördagen spelades ett av de största matcherna i Europa, nämligen Old Firm-derbyt mellan Glasgow-lagen Celtic och Rangers.

I Celtic fanns Benjamin Nygren med från start. Svensken skulle även bli involverad i det första målet i matchen. Nygren noterades för assisten när lagkamraten Yang Hyun-jun stod för 1-0-målet på Celtic Park.

Hemmalaget hade uddamålsledningen i paus men i den andra akten skulle Rangers vakna till liv.

I den 51:a minuten kvitterade Youssef Chermiti och bara tio minuter senare gjorde samma spelare 2–1.

Med 20 minuter kvar satte Mikey Moore 3–1 för Rangers som vann derbyt. Rangers gick därmed upp på samma poäng som Celtic i den skotska ligan.

Benjamin Nygren byttes ut med dryga kvarten kvar.