Real Madrid besegrade Pachuca – trots Asencios röda kort

Real Madrid hade kniven mot strupen inför kvällens match mot mexikanska Pachuca.

Då lyckades man att ta tre poäng – tros Raúl Asencios röda kort efter sju minuter.

Siffrorna skrevs till 3-1.

I onsdags gjorde Real Madrid entré i klubblags-VM då man var stora favoriter inför mötet med Al-Hilal. Däremot skulle man inte svara upp till förväntningarna och bara få med sig en poäng.

Under söndagen hade man således något av en kniv mot strupen inför mötet med mexikanska Pachuca. Då började det minst sagt illa för spanjorerna.

Detta då mittbacken Raúl Asencio drog ner Salomon Rondon strax utanför straffområdet och tilldelades ett direkt rött kort.

Asensio concedes a penalty in the first game… then gets sent off just 7 minutes into the second.

Disastrous Club World Cup for him! ❌

pic.twitter.com/eC3AaaVTv6

— Pubity Sport (@pubitysport) June 22, 2025