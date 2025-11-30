Real Madrids missräkning – kryssade mot Girona

Real Madrid fick ”bara” med sig ett kryss mot Girona.

Matchen slutade 1-1 efter att Mbappé kvitterat i den andra halvleken.



Real Madrid gästade Girona i La Liga under söndagen. Kylian Mbappé trodde att han gett laget ledningen strax före paus, men målet dömdes bort då bollen touchade hans hand i samband med avslutet.

I stället slog Girona till. Azzedine Ounahi avslutade ett välspelat anfall med ett elegant skott till 1–0 kort före halvtid.



I den andra halvleken fick Mbappé sin revansch. Han satte iskallt 1–1 från straffpunkten – hans 24:e mål på 22 matcher den här säsongen.

Startelvor:



Girona: Gazzaniga – Martinez, Rincon, Reis, Moreno – Ounahi, Witsel, Martin – Tsygankov, Vanat, Gil.



Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Garcia – Valverde, Tchouameni, Bellingham – Güler, Mbappé, Vinicius Junior.