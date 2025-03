Real Madrid skrev historia – slog Barcelona för första gången

Under söndagen tog FC Barcelona emot Real Madrid i spanska Liga F.

Då stod ”Los Blancos” för en banbrytande insats när de besegrade ”Barca” med 3-1.

Det var första gången någonsin som Real Madrid vann ett El Clásico på damsidan.



19 matcher.



Så lång tid tog det för Real Madrids damlag att besegra Barcelonas dito.



Under söndagen ställdes de två storklubbarna mot varandra på Estadi Olímpic Lluís Companys i en match där bortalaget inledde bäst.



I den 41 minuten gjorde Alba Redondo 1-0 för sitt Real Madrid, vilket var ett resultat som stod sig fram till pausvila.



Därefter skulle Barcelona kvittera matchen genom norska Caroline Graham Hansen.



Barcelonas glädje blev dock inte särskilt långvarig då Caroline Weir gjorde både 2-1- och 3-1 innan matchen var över.



Seger för Real Madrid var lagets första mot Barcelona – någonsin. Dessförinnan hade de gått 18 matcher utan att ha inkasserat tre poäng mot rivalerna.



I tabellen tog Real Madrid in ett försprång på sju poäng till fyra i bakom serieledande Barcelona.

