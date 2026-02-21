Real Madrids fiasko – föll i slutminuterna

Real Madrid toppar La Liga.

Under lördagen förlorade giganten mot Osasuna med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid ställdes mot mittenlaget Osasuna i La Liga. Det blev en mardrömsstart för serieledarna när Thibaut Courtois fällde Osasunas Ante Budimir. Efter en VAR-granskning dömdes det straffspark och Osasuna tog ledningen i den 38:e minuten.

I den andra halvleken jagade ”Los Blancos” ett kvitteringsmål – och det kom till slut. Federico Valverde spelade fram Vinicius Junior som satte 1–1-målet i den 73:e minuten.

Men Osasuna ryckte upp sig och i den 92:a (!) minuten satte Raul Garcia 2–1-målet som gav hemmalaget tre poäng.

Real Madrid toppar La Liga med 60 poäng. Laget har två poäng ner till Barcelona som har en match mindre spelad. Det innebär att om Barça vinner sin match kommer de att gå om i tabellen.