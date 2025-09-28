Real Madrid har åkt på ett bakslag.

Kaptenen Dani Carvajal hår åkt på en skada i vaden.

Det meddelar klubben.

Foto: Alamy

Real Madrid åkte på en tung derbyförlust mot Atlético Madrid. Matchen slutade 5–2 till Atleti och nu kommer ytterligare tungt besked för ”Los Blancos”.

Under söndagen meddelar Real Madrid att lagkaptenen Dani Carvajal har åkt på en skada i högra vaden.

”Efter tester som Real Madrids medicinska avdelning utförde idag på Dani Carvajal har spelaren diagnostiserats med en skada på soleusmuskeln i höger ben. Hans framsteg kommer att övervakas”, skriver klubben på sin hemsida.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano blir Carvajal borta drygt fyra veckor.



