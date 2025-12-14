Rodrygo matchhjälte för Real Madrid – sänkte Alavés

Real Madrid slog Alavés med 2–1.

Då stod Rodrygo för segermålet.

Brassens första fullträff i ligan på elva månader.

Foto: Alamy

Rodrygo har tidigare uppgetts vara missnöjd i Real Madrid. Brassen har varit petad i flera av tränaren Xabi Alonsos startelvor. I söndagens match mot Alavés fick brassen förtroende från start. Något han tog vara på.

Efter ett ledningsmål av Kylian Mbappé i den första halvleken lyckades Alavés kvittera. Med dryga kvarten kvar klev Rodrygo fram och rakade in 2–1-målet. Det var en rejäl måltorka som brassen bröt då det senaste ligamålet gjordes för elva månader sedan.

Matchen slutade 2–1 till ”Los Blancos”