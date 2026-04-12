Skriver historia – första kvinnliga tränaren i Bundesliga

Union Berlin har valt att sparka tränaren Steffen Baumgart.

Han ersätts temporärt av sin assisterade Marie-Louise Eta.

34-åringen blir därmed den första kvinnliga huvudtränaren i Bundesliga.

Marie-Louise Eta blev den första kvinnliga assisterande tränaren i Bundesliga när hon anställdes av Union Berlin i november 2023.

Under sin debutsäsong i den tyska huvudstaden blev Eta även den första kvinnan som fick vara assisterande tränare i Champions League.

Nu har 34-åringen återigen återigen brutit ny mark. Union Berlin har meddelat att man valt att sparka Steffen Baumgart efter en rad sämre resultat.

Det innebär att Marie-Louise Eta kommer ta över som interim fram till sommaren. 34-åringen blir därmed den första kvinnan någonsin att träna ett herrlag i Bundesliga.

”Jag är glad över att klubben har anförtrott mig detta krävande uppdrag. En styrka hos Union har varit och är att i sådana här situationer samla alla krafter gemensamt. Och naturligtvis är jag övertygad om att vi tillsammans med laget kommer att ta de avgörande poängen”, säger hon till Unions hemsida.

Union Berlin ligger för närvarande på en elfte plats i den tyska högstaligan.