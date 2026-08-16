Sonko målskytt för Gent

Momodou Sonko fortsätter att göra avtryck i Gent efter uttåget mot IFK Göteborg.

På söndagen blev svensken målskytt när Gent vände och besegrade RAAL La Louvière.

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I veckan slog Momodou Sonko och hans Gent ut IFK Göteborg ur Europaspelet. Under söndagen fortsatte den belgiska klubben på vinnarspåret – och svensken blev återigen en av huvudfigurerna.

Gent hamnade tidigt i underläge mot RAAL La Louvière när Mustapha Isah gav hemmalaget ledningen redan i den tionde minuten.

Men kvitteringen skulle komma från Sonko. I den 20 minuten höll sig svensken framme och satte dit 1-1.

Gent fullbordade sedan vändningen direkt efter paus. I den 46 minuten skickade Ibrahima Cissé in 2-1, vilket också blev slutresultatet.

För Sonko var målet hans första för säsongen. Förra helgen noterades han för en assist när Gent besegrade Mechelen med 2-0.