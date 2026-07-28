Storstjärnan bryter med Gotham – flyttar närmare hem

Esther Gonzalez bryter med Gotham City.

Anledningen är av familjeskäl.

Hon flyttar nu troligen tillbaka till Europa.

Foto: Bildbyrån

Den spanska storstjärnan Esther Gonzalez brukar betyda målgaranti både i landslaget och klubblaget Gotham City.

Under måndagskvällen kom beskedet att hon lämnar USA och bryter kontraktet med omedelbar verkan. Detta på grund av familjeskäl.

Om och vart hennes karriär kommer fortsätta är ännu inte klart, men det lär bli närmare hemlandet Spanien.