Öster knep viktig seger – nollade Varberg

Varbergs Bois ställdes mot Östers IF under måndagen.

Matchen slutade 3–0 till Öster.

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Under måndagskvällen ställdes Varbergs Bois mot Östers IF i superettan. Båda lagen är med och slåss i toppen av tabellen och dyrbara poäng stod på spel.

Det var hemmalaget Öster som tog ledningen. I den andra halvleken satte Filip Olsson 1–0 och det blev ett förlösande mål.

I den 68:e minuten utökade Växjöklubben genom Linus Carlstrand och med fyra minuter kvar stängde Noah Söderberg matchen.

Slutresultatet skrevs till 3–0 för Öster.