Storstjärnans milstolpe –100 landskamper

Ada Hegerberg är norges och kanske till och med världens största stjärna.

Efter gårdagens VM-kval fick hon fira 100 landskamper för Norge.

Ada Hegerberg, som till vardags spelar i Lyon, fick under gårdagens VM-kval inte vara fira en seger, utan också fira en ny milstolpe.

Stjärnan nådde upp med 100 landskamper för Norge. En stor och ärofylld milstolpe att nå.

30-åringen har spelat i Lyon sedan sommaren 2014.