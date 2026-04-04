Foto: Bildbyrån

Succé för Zakaria Sawo – tvåmålsskytt på Cypern

Nilo Ek
Zakaria Sawo fortsätter att ösa in mål för AEL Limassol.
Svensken nätade dubbelt i segern mot Omonia Aradippou.

Zakaria Sawo lånades ut av Djurgården till AEL Limassol i vintras efter en misslyckad fjolårssäsong. Väl på Cypern har anfallaren fått det att lossna.

Sawo gjorde fem mål på de fem inledande matcherna – sedan det blev tuffare. Efter sju raka matcher utan att hitta nätet blev han tvåmålsskytt i 3–0-segern över Omonia Aradippou.

Sawo noteras för sju mål på 16 matcher i den cypriotiska klubben. Hans låneavtal sträcker sig fram till sommaren.

