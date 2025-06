Succé i helgen för Jardell Kanga – första poängen i Ilves

Jardell Kanga lånades ut till Ilves tidigare i år.

Nu i helgen stod Bajen-lånet för första poängen i den finska klubben.

Ett mål och en assist blev det i 3–0-segern mot Kups.

Jardell Kanga lyckades inte slå sig in i Hammarbys A-lag under hösten ifjol utan matchades istället i HTFF.

Totalt blev det tio framträdanden i ettan under hösten för talangen.

Tidigare i år valde Hammarby att låna ut Kanga till finska Ilves och i helgen gjorde han succé.

Efter att ha spenderat tre raka ligamatcher på bänken så fick Kanga chansen igen från start mot Kups i lördags och han tackade verkligen för förtroendet.

Precis före paus satte han dit sitt lags andra mål för dagen och tidigt i den andra halvleken spelade han fram till 3–0-målet, som också blev matchens sista.

Poängen var 19-åringens första i den finska klubben.

Låneavtalet mellan Hammarby och Ilves sträcker sig fram till den sista juli.