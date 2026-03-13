Tidigare Arsenal-målvakt död – blev 35 år

Den tidigare målvakten Amy Carr har avlidit till följd av en hjärntumör.

Det rapporter The Mirror.

Hjärntumören upptäcktes redan 2015, efter att Amy Carr svimmat och förts till sjukhus. Efter flera operationer återhämtade hon sig och 2024 sprang deltog hon i Dublin marathon för att samla in pengar till hjärnforskning.

I somras förvärrades hennes tillstånd och hon fick en prognos som sa att hon endast hade mellan sex till nio månader kvar att leva.

”Våra tankar går till Amys vänner och familj i denna svåra stund”, skriver Chelsea Women på X.

Under karriären representerade hon klubbar som Arsenal, Chelsea och Reading. Hon spelade även 16 matcher för Englands ungdomslandslag.