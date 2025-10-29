TV: City vidare i ligacupen – trots chockstart från Swansea

Manchester City är vidare i ligacupen.

Detta efter att man hämtat upp underläge mot Swansea.

Foto: Bildbyrån

Så sent som i söndags föll Manchester City mot Aston Villa i Premier League.

Idag, onsdag, jagade man revansch då man gästade Championship-laget Swansea i ligacupen.

I hemmalaget fanns två svenskar med från start, i form av Zeidane Inoussa och Melker Widell – och de skulle få fira ledningsmålet i matchen.

Klockan stod på tolv spelade minuter när Goncalo Franco slog till med en riktig pangträff upp i krysset och chockade Pep Guardiolas lag.

Strax före paus skulle dock bortalaget kvittera, genom Jeremy Doku.

I den andra akten dröjde det till den 77:e minuten innan nästa mål föll. Då skulle Rayan Cherki spela fram Omar Marmoush som dundrade upp 2-1 i nättaket. På tilläggstid såg Cherki själv till att göra mål, och säkra avancemang för sitt Manchester City.