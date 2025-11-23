Uppgifter: Bernard Arnault intresserad av att köpa in sig i Real Madrid

Real Madrid kan öppna för privata minoritetsägare – och miljardären Bernard Arnault uppges följa utvecklingen nära.

Enligt Vozpopuli överväger Real Madrid att reformera sin ägarstruktur, som i dag är helt medlemsstyrd. Förslaget väntas tas upp på ett extra årsmöte i december och skulle kunna ge externa investerare möjlighet att köpa mindre aktieposter, utan att få inflytande över klubbens styrelse.

Bland de tänkbara investerarna finns Bernard Arnault och det amerikanska investmentbolaget Sixth Street. Arnault, en av världens rikaste personer och ägare till LVMH-imperiet, uppges vara redo att gå in med kapital om medlemmarna godkänner förändringen.

Arnault-familjen blev i fjol majoritetsägare i Paris FC, där även Red Bull är delaktiga.