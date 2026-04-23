Uppgifter: Osula kan byta landslag – Nigeria intresserade

William Osula, 22, kan byta landslag.

Nigeria vill säkra upp 22-åringen, det rapporterar Tipsbladet.

William Osula har representerat Danmarks ungdomslandslag och gjort åtta mål på 15 matcher i U21-landslaget. Däremot saknar han fortfarande debut i A-landslaget.

Nu uppger Tipsbladet att Newcastle-anfallaren har blivit kontaktad av Nigerias fotbollsförbund, som vill få honom att välja Nigeria i stället för Danmark. 22-åringen fanns med i Danmarks playoff-trupp, men utan att få någon speltid – något som innebär att han fortfarande kan byta landslag.

Tipsbladet har varit i kontakt med både förbundet och förbundskaptenen Brian Riemer, som avböjer att kommentera uppgifterna.

Den här säsongen har Osula noterats för fyra mål på 19 matcher i Premier League.