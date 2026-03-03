Bekräftat: Real Madrid-stjärnan korsbandsskadad
Rodrygo uppges ha ådragit sig en mardrömsskada.
Brassen ska ha slitit av sitt korsband.
Det bekräftar Real Madrid.
Rodrygos säsong ser ut att vara över. Real Madrid meddelar att åkt på en av de allvarligare skadorna.
Klubben skriver på sin hemsida att att brassens korsband slitis i höger knä. Han ska därtill ådragit sig en bristningen i menisken.
Tidningen Marca uppger att Rodrygo inte bara blir borta under klubblagssäsongen utan även missar VM för Brasilien i sommar.
Skadan inträffade under matchen mot Getafe.
