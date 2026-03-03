Bekräftat: Real Madrid-stjärnan korsbandsskadad

Rodrygo uppges ha ådragit sig en mardrömsskada.

Brassen ska ha slitit av sitt korsband.

Det bekräftar Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Rodrygos säsong ser ut att vara över. Real Madrid meddelar att åkt på en av de allvarligare skadorna.

Klubben skriver på sin hemsida att att brassens korsband slitis i höger knä. Han ska därtill ådragit sig en bristningen i menisken.

Tidningen Marca uppger att Rodrygo inte bara blir borta under klubblagssäsongen utan även missar VM för Brasilien i sommar.

Skadan inträffade under matchen mot Getafe.