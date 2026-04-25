Var kan man se Europa Cup-finalen mellan Hammarby och Häcken

Den helsvenska finalen mellan Hammarby och Häcken går av stapeln under lördagen.

Den första finalen spelas i Stockholm på 3Arena och efter det väntar ett returmöte i Göteborg veckan efter.

Här är allt du behöver veta inför Europa Cup-finalen.

Uefas nya Europa-satsning på damsidan, Europa Cup, ska avgöras. Flera storklubbar som Inter, Eintracht Frankfurt, Ajax och Sporting är utslagna och kvar står två välbekanta lag. Hammarby IF och BK Häcken. Den historiska finalen blir därmed helsvensk och Sverige säkrar tre Europaplatser även nästa år.

Alla matcher i Europa Cup har avgjorts i dubbelmöten. Det gäller även finalen, vilket är något som har ifrågasatts. Under lördagen går den första finalen av stapeln. Den spelas på 3Arena i Stockholm med avspark klockan 15:00.

Arena: 3Arena, Stockholm .

. Datum: 25 april 2026 .

. Avsparkstid: 15.00

Streamingplattform: Sportbladet Plus

Var kan jag streama Europa Cup-finalen mellan Hammarby och Häcken?

Aftonbladet Plus äger rättigheterna och sänder Europacup-matcherna.

På Aftonbladet kan man streama båda finalerna. För att se matchen krävs en prenumeration hos Aftonbladet Plus. Den kostar 149 kr i månaden men just nu kan man få två månader för priset av en. Om du befinner dig utanför Sverige kan man se matchen helt gratis via UEFA.com, med engelska kommentatorer.

Sändningen inför finalen tar sin början klockan 14.30.

En helsvensk Europa-final – vad kan man förvänta sig?

Både Hammarby och Häcken har slagit ut giganter på vägen till final. För Hammarbys del var det Brann, Ajax, Sporting och Sparta Prag som stod för motståndet samtidigt som Häcken har fått möta polska Katowice för att sedan slå ut Inter, Breiðablik och Eintracht Frankfurt. Nu blir det en helsvensk final.

Det är inte bara en historisk titel och rivaliteten mellan Hammarby och Häcken som står på spel. Det finns även en kvalplats till Champions Leauge på spel. Vinnaren av Europacup får en direktplats till Champions Leauge-kvalet och eftersom båda lagen redan har säkrat Europa-spel i höst så kan ett lag få en lättre väg in till CL. Men det finns även en chans att ta sig direkt till ligafasen och slippa kvalet. Då gäller det att laget som vinner Champions League också kvalificerar sig för CL:s ligafas genom sin placering i den inhemska ligan, då går vinnaren av Europa Cup direkt till ligafasen.

Snackisarna inför finalen är stora, bland annat har lagen har varsin stor talang, Fanny Peterson och Felicia Schröder. En av dem kommer att få lyfta en historisk buckla samtidigt som både Hammarby och Häcken har nya tränare för säsongen. William Strömberg och Elena Sadiku har blivit inslängda i Europa Cup resan direkt och nu väntar det största i klubbarnas historia. Kampen om en titel Europa.

Finalen spelas i ett dubbelmöte och den första matchen spelas på 3Arena. Där har Hammarby favoritskapet då BK Häcken historiskt sett har haft det tufft i Stockholm. Men i returen är Häcken stora favoriter då Hammarby inte har presterat på Nordic Wellens Arnea. Så båda lagen är solklara favoriter i varsin final och vem som vinner återstår att se.