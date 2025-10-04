Vinicius Junior matchhjälte för Real Madrid

Real Madrid tog tre poäng hemma mot Villarreal.

Matchhjälte blev Vinicius Junior med dubbla mål i 3-1-segern.

I väntan på Barcelonas bortamatch i Andalusien mot Sevilla under söndagen gick Real Madrid nu upp i serieledning sent under lördagskvällen.

Gästande Villarreal klarade visserligen stå emot i första halvlek, men kort efter paus svarade Vinicius Junior för en uppvisning av den högre skolan ute på vänsterkanten innan han via Villarreal-ben sköt 1-0 för Real Madrid.

Brassestjärnan skulle sedan fixa den straff som han vid viss möda lyckades sätta i mål. Målvakten Arnau Tenas, ny från PSG, gick åt rätt håll men fick bollen under sig.

Villarreal fick in en reducering från inhopparen Georges Mikautadze i 73:e minuten. Georgiens skott var stenhårt, men för Villarreal blev ändå uppförsbacken brant på nytt när Santiago Mouriño visades ut kort senare.

Av bara farten satte sedan Kylian Mbappé spiken i kistan med sitt 3-1-mål i 81:a minuten.

Villarreal föll med 3-1 och är kvar som trea i La Liga-tabellen.