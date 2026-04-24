West Brom får poängavdrag – halkar ner i tabellen

West Brom har överstigit sin förlustgräns.

Nu straffas klubben med två poängs avdrag.

Championship-klubben West Bromwich Albion har tidigare åtalats för att ha överskridit sin förlustgräns på 39 miljoner pund, motsvarande ungefär 486 miljoner kronor, under perioden 2024-2025.

Klubben har senare förnekat anklagelserna.

Under två dagar har en en oberoende granskningspanel undersökt klubbens ekonomi och funnit dem skyldiga till att ha överstigit sin förlustgräns.

Straffet blir två poängs avdrag. Det innebär att West Brom landar på en 20:e plats i Championship-tabellen, sex poäng över nedflyttningsstrecket med två matcher kvar.

West Brom har två veckor på sig att att överklaga.