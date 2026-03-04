Youtube-profilen KSI köper in sig i sjättedivisionsklubb

Han har 17,3 miljoner prenumeranter.

Nu har KSI köpt in sig i Dagenham & Redbridge.

Där är han numera delägare med Andy Carroll.

Foto: Alamy

Han är en av Englands största kreatörer på Youtube och driver flera olika kanaler på plattformen.

KSI, eller Olajide Olayinka Williams ”JJ” Olatunji, har skapat sig en förmögenhet för sitt innehåll på olika sociala medier. Lägg där till att han släpper musik samt har deltagit i ett par större boxningsmatcher.

Nu är han även delägare i en fotbollsklubb.

Under tisdagen meddelade nämligen 32-åringen, genom en video på plattformen X, att han hade köpt klubben Dagenham & Redbridge. Senare skulle det dock visa sig att han blivit delägare och strategisk partner för den engelska sjättedivisionsklubben.

I videon berättar KSI att han är: ”Så exalterad över att få börja den här resan. Det kommer garanterat att bli en berg- och dalbana, men jag hoppas kunna ta Dagenham och Redbridge tillbaka till glansdagarna”.

Youtubern blir även delägare i klubben tillsammans med Andy Caroll, som har spelat för klubben.

I’m so excited to start this journey. It’s gonna be a rollercoaster for sure but I hope to bring Dagenham and Redbridge (@Dag_RedFC) back to the glory days. For those of you that are OG fans (Race to Division One), you’ll know that this is a full circle moment for me. So join me… pic.twitter.com/GosGKRtPR6 — ksi (@KSI) March 3, 2026



