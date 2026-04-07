Zenelis succé – utsedd till månadens spelare i belgiska ligan

Besfort Zeneli har satt stort avtryck i Union Saint-Gilloise.

Nu har svensken utnämnts till månadens spelare i den belgiska ligan.

Fotbollslivet leker just nu för Besfort Zeneli. 23-åringen var med och tog Sverige till VM, samtidigt som han växt ut till en nyckelspelare för den belgiska serieledaren Union Saint-Gilloise.

Zenelis insatser har inte heller gått obemärkt förbi. Mittfältaren utnämndes nyligen till hela ligans bästa spelare under mars-månad.

23-åringen kammade hem utmärkelsen framför Christos Tzolis och Nicolò Tresoldi, båda från Club Brügge. Priset tilldelas genom en omröstning som fansen själva kan delta i.

Besfort Zeneli anslöt till Union Saint-Gilloise från Elfsborg i januari. Han har så här långt gjort två mål och tre assist på tio matcher.