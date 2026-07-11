NORDQVIST: Allsvenskan får kanske aldrig se det igen

Det skulle möjligen ha varit Gustav Lundgren, det blev Elliot Stroud. Nu kan han mycket väl göra sin sista match för Mjällby hemma mot AIK under lördagen – och frågan är om allsvenskan någonsin får se samma solskenshistoria igen.

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Det var Gustav Lundgren som nätade i sin landslagsdebut förra hösten. Det var Gustav Lundgren som låg bakom det förlösande 3-2-målet i playoffet mot Polen.

Men när Gais-stjärnan skadade sig allvarligt inför allsvenska premiären mot Djurgården var VM-drömmen över.

Mjällbys Elliot Stroud blev i stället Graham Potters allsvenska succé. När engelsmannen ändrade om inför sista gruppspelsomgången mot Japan var Oddevoldssonen Stroud helt plötsligt en del av den svenska startelvan, detta efter att han blott tre månader tidigare för första gången någonsin kom med i ett svenskt landslag.

Det blev aldrig något spel i playoffet mot Ukraina och Polen i mars, så debuten kom i genrepet mot Grekland i Solna och väl på plats i Nordamerika blev det inhopp mot Tunisien och Nederländerna innan Potter gjorde om 24-åringen till startman.

Efter VM har Stroud uppgetts klar för Genoa och konstigt är väl inte det. Han har sedan i fjol vunnit SM-guld, cupguld och spelat sig in i det svenska landslaget. Tajmingen att dra nu är optimal och Serie A-spel härnäst blir ett perfekt steg.

Stroud var inte med i allsvenska omstarten mot Sirius i den där hela galna 4-4-matchen förra fredagen, men väntas starta mot AIK under lördagen hemma på Strandvallen. Avskedsföreställningen? Kanske, men ska man tro sportchef Hasse Larsson blir Stroud möjligen kvar lite längre den här sommaren: ”Vi kommer inte stoppa honom men vi kommer vilja ha kvar honom ett bra tag under transferfönstret. Vi har en bra dialog med Elliot och hans önskan är att lämna nu. Jag tror vi kommer hitta en lösning de närmsta dagarna”, sa Larsson till SVT under torsdagen.

Mjällby har viktiga Europamatcher framför sig och det kan bli så att Stroud är med på den resan innan han piper över till Italien, men vänsterspringarens ersättare är redan i hamn i form av 22-årige Martin Agnarsson som officiellt presenterats från danska Aarhus Fremad. Därmed är det inte en fråga om Stroud lämnar Mjällby i sommar utan bara när han gör det.

Att få sitt stora genombrott i fjol och nu vara startman i svenska landslaget och bli utlandsproffs i Serie A… får vi se samma solskenshistoria i allsvenskan på rekordtid igen? Världens trevligaste, gladaste Stroud förtjänar det å det grövsta i alla fall.