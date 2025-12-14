1–0-seger för Marseille mot Monaco – Mason Greenwood matchhjälte
Marseille vann hemmamatchen mot Monaco i Ligue 1 herr med 1–0. Mason Greenwood gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Marseilles målvakter höll nollan.
Nantes nästa för Marseille
Marseille har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.
Monaco ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Marseille är på tredje plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 5 april på Stade Louis II.
Söndag 4 januari 15.00 spelar Marseille hemma mot Nantes. Monaco möter Lyon hemma på Stade Louis II lördag 3 januari 17.00.
Marseille–Monaco 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Orange Velodrome
Mål: 1–0 (82) Mason Greenwood.
Varningar, Marseille: Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood. Monaco: Vanderson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Marseille: 3-1-1
Monaco: 1-0-4
Nästa match:
Marseille: Nantes, hemma, 4 januari 15.00
Monaco: Olympique Lyon, hemma, 3 januari 17.00
