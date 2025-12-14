1–0-seger för Marseille mot Monaco – Mason Greenwood matchhjälte

Marseille segrade – 1–0 mot Monaco

Mason Greenwood avgjorde för Marseille

Andra raka förlusten för Monaco

Marseille vann hemmamatchen mot Monaco i Ligue 1 herr med 1–0. Mason Greenwood gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Marseilles målvakter höll nollan.

Nantes nästa för Marseille

Marseille har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.

Monaco ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Marseille är på tredje plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 april på Stade Louis II.

Söndag 4 januari 15.00 spelar Marseille hemma mot Nantes. Monaco möter Lyon hemma på Stade Louis II lördag 3 januari 17.00.

Marseille–Monaco 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 1–0 (82) Mason Greenwood.

Varningar, Marseille: Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood. Monaco: Vanderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-1-1

Monaco: 1-0-4

Nästa match:

Marseille: Nantes, hemma, 4 januari 15.00

Monaco: Olympique Lyon, hemma, 3 januari 17.00