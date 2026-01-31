4–0 mot Rennes gjorde Monaco till segrare igen

Seger för Monaco med 4–0 mot Rennes

Ansu Fati avgjorde för Monaco

Andra raka nederlaget för Rennes

Spelarna i Monaco fick äntligen njuta av en seger igen, efter 4–0 (1–0) på hemmaplan mot Rennes. Segern var den första efter fem matcher i rad utan seger i Ligue 1 herr.

Det här var Monacos fjärde nolla den här säsongen.

Monaco–Rennes – mål för mål

Ansu Fati gav Monaco ledningen i 33:e minuten efter pass från Folarin Balogun.

Direkt efter pausen ökade Maghnes Akliouche Monacos ledning efter förarbete av Aleksandr Golovin. Med en halvtimme kvar att spela fick Mamadou Coulibaly träff och ökade ledningen för Monaco. I 89:e minuten gjorde Stanis Idumbo också 4–0.

Det här betyder att Monaco ligger kvar på tionde plats i tabellen och Rennes på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Rennes med 4–1.

Monaco tar sig an Niza i nästa match borta söndag 8 februari 15.00. Rennes möter Lens borta lördag 7 februari 17.00.

Monaco–Rennes 4–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco

Mål: 1–0 (33) Ansu Fati (Folarin Balogun), 2–0 (50) Maghnes Akliouche (Aleksandr Golovin), 3–0 (60) Mamadou Coulibaly, 4–0 (89) Stanis Idumbo.

Varningar, Monaco: Jordan Teze. Rennes: Lilian Brassier, Breel Embolo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 1-1-3

Rennes: 2-1-2

Nästa match:

Monaco: Nice, borta, 8 februari 15.00

Rennes: Lens, borta, 7 februari 17.00