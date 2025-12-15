Abraham Marcus mål räckte inte för Estrela

Seger för Porto med 3–1 mot Estrela

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Portos Samuel Aghehowa tvåmålsskytt

Estrela förlorade mot Porto borta i Primeira Liga herr på Estádio do Dragão. 3–1 (1–0) slutade matchen på måndagen.

Francisco Moura matchvinnare för Porto

Porto startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Samuel Aghehowa gjorde målet på straff redan i 17:e minuten.

Abraham Marcus fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och kvitterade för Estrela.

I 63:e minuten slog Francisco Moura till och gav Porto ledningen.

I den 73:e minuten ökade Samuel Aghehowa ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Porto har en stark form med fem segrar och 9–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estrela har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–12 i målskillnad.

För Estrela gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Porto leder serien.

Den 25 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Estrela är Moreirense. Lagen möts lördag 20 december 21.30.

Porto–Estrela 3–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (17) Samuel Aghehowa, 1–1 (60) Abraham Marcus, 2–1 (63) Francisco Moura, 3–1 (73) Samuel Aghehowa.

Varningar, Porto: Jan Bednarek. Estrela: Jovane Cabral, Bernardo Schappo, Abraham Marcus, Renan Ribeiro, Otavio.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 5-0-0

Estrela: 2-1-2

Nästa match:

Estrela: Moreirense, hemma, 20 december 21.30