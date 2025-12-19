Adam Idah och Zan Vipotnik målskyttar när Swansea City vände mot Wrexham

Swansea City-seger med 2–1 mot Wrexham

Adam Idah matchvinnare för Swansea City

Swansea Citys sjunde seger

I halvtid var Wrexham i ledningen med 1–0 på Swansea.com Stadium. Men Swansea City vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Championship. Stor matchhjälte blev Adam Idah, med sitt 2–1-mål på tilläggstid.

Coventry nästa för Swansea City

Wrexham gjorde 0–1 efter 14 minuters spel.

I 70:e minuten nätade Zan Vipotnik på pass av Ronald Pereira och kvitterade för Swansea City.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Adam Idah slog till och gjorde 2–1 för Swansea City. Idah fullbordade därmed Swansea Citys vändning.

Swansea City har tre segrar och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har tre oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.

Swansea Citys nya tabellposition är 18:e plats medan Wrexham är på 15:e plats. Ett tapp för Wrexham som låg på nionde plats så sent som den 30 november.

Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på SToK Cae Ras.

Nästa motstånd för Swansea City är Coventry. Lagen möts fredag 26 december 16.00 på Coventry Building Society Arena.

Swansea City–Wrexham 2–1 (0–1)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 0–1 (14) Självmål, 1–1 (70) Zan Vipotnik (Ronald Pereira), 2–1 (90) Adam Idah.

Varningar, Swansea City: Ethan Galbraith, Marko Stamenic. Wrexham: James McClean, George Thomason.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 3-0-2

Wrexham: 0-3-2

Nästa match:

Swansea City: Coventry City FC, borta, 26 december 16.00