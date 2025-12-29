Alfie Devine målskytt när Preston North End förlorade

Wrexham-seger med 2–1 mot Preston North End

Oliver Rathbone matchvinnare för Wrexham

Andra raka segern för Wrexham

Preston North End förlorade mot Wrexham borta i Championship på SToK Cae Ras. 2–1 (1–0) slutade matchen på måndagen.

Preston North End hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Blackburn nästa för Wrexham

Nathan Broadhead gav Wrexham ledningen i 39:e minuten med assist av Kieffer Moore.

Oliver Rathbone ökade Wrexhams ledning på pass av George Dobson med knappa kvarten kvar.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Preston North End genom Alfie Devine framspelad av Michael Smith. Fler mål än så blev det inte för Preston North End.

För tabellens utseende betyder det här att Wrexham ligger på elfte plats medan Preston North End har sjundeplatsen. Ett fint lyft för Wrexham som låg på 16:e plats så sent som den 25 december.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort och före det vann vann Wrexham AFC.

Nästa motstånd för Preston North End är Sheffield Wednesday. Lagen möts torsdag 1 januari 16.00 på Deepdale.

Wrexham–Preston North End 2–1 (1–0)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 1–0 (39) Nathan Broadhead (Kieffer Moore), 2–0 (78) Oliver Rathbone (George Dobson), 2–1 (84) Alfie Devine (Michael Smith).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 2-1-2

Preston North End: 1-3-1

Nästa match:

Preston North End: Sheffield Wednesday, hemma, 1 januari 16.00