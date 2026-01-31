Amiri och Katompa Mvumpa matchvinnare borta mot Red Bull Leipzig

Seger för Mainz med 2–1 mot Red Bull Leipzig

Silas Katompa Mvumpa matchvinnare för Mainz

Andra raka segern för Mainz

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Mainz som vann matchen borta mot Red Bull Leipzig i Bundesliga på lördagen. 1–2 (1–1) slutade matchen.

Red Bull Leipzig–Mainz – mål för mål

Red Bull Leipzig tog ledningen i 39:e minuten genom Conrad Harder. Nadiem Amiri stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff.

Direkt efter pausen ökade Silas Katompa Mvumpa Mainz ledning med assist av Phillip Tietz. Katompa Mvumpa fullbordade därmed lagets vändning.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leipzig med 1–0.

Söndag 8 februari 15.30 spelar Red Bull Leipzig borta mot Köln. Mainz möter Augsburg hemma på MEWA Arena lördag 7 februari 15.30.

Red Bull Leipzig–Mainz 1–2 (1–1)

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 1–0 (39) Conrad Harder, 1–1 (45) Nadiem Amiri, 1–2 (49) Silas Katompa Mvumpa (Phillip Tietz).

Varningar, Mainz: Stefan Bell, Kacper Potulski, Stefan Posch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 2-1-2

Mainz: 3-1-1

Nästa match:

Red Bull Leipzig: FC Köln, borta, 8 februari 15.30

Mainz: Augsburg, hemma, 7 februari 15.30