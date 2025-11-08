Anam Imo matchhjälte för Rosengård borta mot Piteå

Rosengård vann med 1–0 mot Piteå

Anam Imo matchvinnare för Rosengård

Seger nummer 6 för Rosengård

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Anam Imo när Rosengård vann på bortaplan mot Piteå med 1–0 (0–0) på lördagen i Damallsvenskan.

Det här var Rosengårds femte nolla den här säsongen.

Piteå–Rosengård – mål för mål

Piteå har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–5 i målskillnad. Det här var Piteås åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rosengårds femte uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Piteå på nionde plats i tabellen medan Rosengård är på tolfte plats.

Piteå möter BK Häcken i nästa match borta söndag 16 november 14.00. Rosengård möter samma dag Linköping hemma.

Piteå–Rosengård 0–1 (0–0)

Damallsvenskan, LF Arena

Mål: 0–1 (90) Anam Imo (Thea Sörbo).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Piteå: 3-1-1

Rosengård: 1-1-3

Nästa match:

Piteå: BK Häcken FF, borta, 16 november

Rosengård: Linköpings FC, hemma, 16 november