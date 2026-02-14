Andre Brooks matchhjälte för Sheffield United mot Portsmouth

Sheffield United vann med 1–0 mot Portsmouth

Andre Brooks avgjorde för Sheffield United

Andra raka förlusten för Portsmouth

Sheffield United vann med 1–0 (0–0) borta mot Portsmouth i Championship. Andre Brooks gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var Sheffield Uniteds åttonde nolla den här säsongen.

Portsmouth–Sheffield United – mål för mål

Portsmouth har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet 21:a plats i tabellen. Sheffield United är på 15:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sheffield U med 3–0.

Nästa motstånd för Portsmouth är Charlton. Lagen möts tisdag 17 februari 20.45 på The Valley, Charlton. Sheffield United tar sig an Sheffield Wednesday hemma söndag 22 februari 13.00.

Portsmouth–Sheffield United 0–1 (0–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (90) Andre Brooks.

Varningar, Portsmouth: John Swift. Sheffield United: Gustavo Hamer, Djibril Soumare, Kalvin Phillips, Ki-Jana Hoever.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-2-2

Sheffield United: 3-1-1

Nästa match:

Portsmouth: Charlton Athletic, borta, 17 februari 20.45

Sheffield United: Sheffield Wednesday, hemma, 22 februari 13.00