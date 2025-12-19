Andre Lacximicant matchhjälte när Estoril sänkte Braga

Estoril-seger med 1–0 mot Braga

Andre Lacximicant matchvinnare för Estoril

Fjärde segern för Estoril

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Estoril vann med 1–0 (1–0) hemma mot Braga i Primeira Liga herr.

Alverca nästa för Estoril

Estoril har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har fyra vinster och en förlust och 9–3 i målskillnad.

För Estoril gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Braga är på fjärde plats.

Lagen möts igen 3 maj på Estadio Municipal de Braga.

Nästa motstånd för Estoril är Alverca. Lagen möts lördag 27 december 21.30 på Antonio Coimbra da Mota.

Estoril–Braga 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Mål: 1–0 (43) Andre Lacximicant (Pedro Amaral).

Varningar, Estoril: Fabricio Garcia, Ricard Sanchez, Antef Tsoungui, Alejandro Orellana, Tiago Parente. Braga: Pau Victor, Florian Grillitsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 2-1-2

Braga: 4-0-1

Nästa match:

Estoril: Alverca, hemma, 27 december 21.30