Anestis Mythou räddade poäng på övertid mot Ludogorets

Oavgjort i mötet mellan Ludogorets och PAOK

Anestis Mythou kvitterade på tilläggstid

Rangers nästa motståndare för Ludogorets

Det såg ut att bli förlust för PAOK mot Ludogorets på torsdagen i Europa League. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Anestis Mythou till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för PAOK.

Ludogorets–PAOK – mål för mål

Petar Stanic gjorde 1–0 till Ludogorets i 33:e minuten. Målet var Petar Stanics femte i Europa League.

PAOK kvitterade när Kiril Despodov slog till i 39:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Alessandro Vogliacco PAOK:s ledning.

I 70:e minuten nätade Olivier Verdon och kvitterade för Ludogorets.

Ivaylo Chochev gav Ludogorets ledningen med knappa kvarten kvar.

Kvitteringen kom på övertid när Anestis Mythou slog till och gjorde mål för PAOK. 3–3-målet blev matchens sista.

Torsdag 22 januari möter Ludogorets Rangers borta 21.00 och PAOK möter Real Betis hemma 18.45.

Ludogorets–PAOK 3–3 (1–1)

Europa League

Mål: 1–0 (33) Petar Stanic, 1–1 (39) Kiril Despodov, 1–2 (48) Alessandro Vogliacco, 2–2 (70) Olivier Verdon, 3–2 (77) Ivaylo Chochev, 3–3 (90) Anestis Mythou.

Varningar, Ludogorets: Olivier Verdon, Ivaylo Chochev, Eric Bille. PAOK: Mady Camara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ludogorets: 1-1-3

PAOK: 2-2-1

Nästa match:

Ludogorets: Rangers FC, borta, 22 januari 21.00

PAOK: Real Betis, hemma, 22 januari 18.45