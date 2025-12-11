Angelos Neofytou matchhjälte för Omonia Nicosia borta mot Rapid Wien

Seger för Omonia Nicosia med 1–0 mot Rapid Wien

Angelos Neofytou matchvinnare för Omonia Nicosia

Andra raka segern för Omonia Nicosia

Matchens enda mål kom i första halvleken genom Angelos Neofytou när Omonia Nicosia vann på bortaplan mot Rapid Wien med 1–0 (1–0) på torsdagen i Conference League herr.

Rapid Wien–Omonia Nicosia – mål för mål

Rapid Wien har fem förluster och 2–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Omonia Nicosia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–3 i målskillnad.

Rapid Wien har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Omonia Nicosia har åtta poäng.

Nästa motstånd för Rapid Wien är Zrinjski Mostar. Omonia Nicosia tar sig an Rakow hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 december 21.00.

Rapid Wien–Omonia Nicosia 0–1 (0–1)

Conference League herr, Allianz Stadion

Mål: 0–1 (19) Angelos Neofytou.

Varningar, Rapid Wien: Matthias Seidl, Furkan Demir. Omonia Nicosia: Ewandro Costa, Francis Uzoho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rapid Wien: 0-0-5

Omonia Nicosia: 2-2-1

Nästa match:

Rapid Wien: HSK Zrinjski Mostar, borta, 18 december 21.00

Omonia Nicosia: Rakow, hemma, 18 december 21.00