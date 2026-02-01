Angers sänkte Metz – Louis Mouton matchhjälte

Angers vann med 1–0 mot Metz

Louis Mouton matchvinnare för Angers

Tredje raka förlusten för Metz

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Angers vann med 1–0 (1–0) hemma mot Metz i Ligue 1 herr.

Det här var Angers sjunde nolla den här säsongen.

Toulouse nästa för Angers

Angers har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Metz har en oavgjord och fyra förluster och 6–12 i målskillnad.

Nästa motstånd för Angers är Toulouse. Lagen möts söndag 8 februari 17.15 på Stade Raymond Kopa.

Angers–Metz 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 1–0 (25) Louis Mouton.

Varningar, Angers: Louis Mouton, Branco Van Den Boomen.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 2-1-2

Metz: 0-1-4

Nästa match:

Angers: Toulouse FC, hemma, 8 februari 17.15