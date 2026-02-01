Angers sänkte Metz – Louis Mouton matchhjälte
- Angers vann med 1–0 mot Metz
- Louis Mouton matchvinnare för Angers
- Tredje raka förlusten för Metz
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Angers vann med 1–0 (1–0) hemma mot Metz i Ligue 1 herr.
Det här var Angers sjunde nolla den här säsongen.
Toulouse nästa för Angers
Angers har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Metz har en oavgjord och fyra förluster och 6–12 i målskillnad.
Nästa motstånd för Angers är Toulouse. Lagen möts söndag 8 februari 17.15 på Stade Raymond Kopa.
Angers–Metz 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa
Mål: 1–0 (25) Louis Mouton.
Varningar, Angers: Louis Mouton, Branco Van Den Boomen.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Angers: 2-1-2
Metz: 0-1-4
Nästa match:
Angers: Toulouse FC, hemma, 8 februari 17.15
