Angers segrade mot Nantes på hemmaplan

Angers segrade – 4–1 mot Nantes

Angers fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sidiki Cherif matchvinnare för Angers

Angers vann fredagens match hemma mot Nantes i Ligue 1 herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–1.

Segern var Angers fjärde på de senaste fem matcherna.

Angers–Nantes – mål för mål

Himad Abdelli öppnade målskyttet på straff redan i 17:e minuten och gav Angers ledningen.

Sidiki Cherif slog till med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Angers.

Fabien Centonze såg till att Nantes reducerade med nio minuter kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Nantes.

Harouna Djibirin såg med fem minuter kvar att spela till att Angers ökade ledningen.

Laget ökade ledningen på nytt, till 4–1, bara fem minuter senare genom Lilian Raolisoa.

Angers ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Nantes är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Angers som så sent som den 22 november låg på 13:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars på Stade de la Beaujoire.

Angers tar sig an Le Havre i nästa match borta söndag 4 januari 17.15. Nantes möter samma dag 15.00 Marseille borta.

Angers–Nantes 4–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 1–0 (17) Himad Abdelli, 2–0 (60) Sidiki Cherif, 2–1 (81) Fabien Centonze, 3–1 (85) Harouna Djibirin, 4–1 (90) Lilian Raolisoa.

Varningar, Angers: Himad Abdelli. Nantes: Matthis Abline, Chidozie Awaziem.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 4-0-1

Nantes: 0-2-3

Nästa match:

Angers: AC Le Havre, borta, 4 januari 17.15

Nantes: Olympique Marseille, borta, 4 januari 15.00