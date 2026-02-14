Antonio Martinez poängräddare för Alaves mot Sevilla

Sevilla och Alaves kryssade

Antonio Martinez kvitterade i 60:e minuten

Sevilla nu tolfte, Alaves på 14:e plats

Sevillas Djibril Sow gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Alaves i La Liga. I andra halvlek jobbade sig Alaves in i matchen och kvitterade genom Antonio Martinez efter 60 minuters spel. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Sevilla–Alaves – mål för mål

Sevilla tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Djibril Sow.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Antonio Martinez och kvitterade för Alaves. 1–1-målet blev matchens sista. I den 85:e minuten blev Sevillas Matias Almeyda utvisad. Sevilla åkte på en utvisning på stopptid när Joan Jordan fick lämna planen.

Det här betyder att Sevilla ligger på tolfte plats i tabellen och Alaves är på 14:e plats.

När lagen möttes senast vann Sevilla med 2–1.

I nästa omgång har Sevilla Getafe borta på Coliseum, söndag 22 februari 14.00. Alaves spelar hemma mot Girona måndag 23 februari 21.00.

Sevilla–Alaves 1–1 (1–0)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 1–0 (42) Djibril Sow, 1–1 (60) Antonio Martinez.

Varningar, Sevilla: Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Juanlu Sanchez, Gerard Fernandez.

Utvisningar, Sevilla: Joan Jordan, Matias Almeyda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-3-1

Alaves: 2-1-2

Nästa match:

Sevilla: Getafe, borta, 22 februari 14.00

Alaves: Girona, hemma, 23 februari 21.00