Arambarri och Satriano blev matchvinnare hemma mot Villarreal

Getafe vann med 2–1 mot Villarreal

Martin Satriano avgjorde för Getafe

Andra raka segern för Getafe

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Getafe som vann matchen hemma mot Villarreal i La Liga på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Sevilla nästa för Getafe

Mauro Arambarri gav Getafe ledningen strax före paus på straff. Målet var Mauro Arambarris femte i La Liga.

Direkt efter pausen ökade Martin Satriano Getafes ledning. Georges Mikautadze reducerade för Villarreal med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för Villarreal.

Säsongens första möte lagen emellan vann Villarreal med 2–0.

Nästa motstånd för Getafe är Sevilla. Lagen möts söndag 22 februari 14.00 på Coliseum. Villarreal tar sig an Levante borta onsdag 18 februari 20.00.

Getafe–Villarreal 2–1 (1–0)

La Liga, Coliseum

Mål: 1–0 (41) Mauro Arambarri, 2–0 (53) Martin Satriano, 2–1 (76) Georges Mikautadze.

Varningar, Getafe: Diego Rico, Zaid Abner Romero. Villarreal: Santiago Mourino, Renato Veiga, Tani Oluwaseyi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 2-2-1

Villarreal: 1-1-3

Nästa match:

Getafe: Sevilla, hemma, 22 februari 14.00

Villarreal: UD Levante, borta, 18 februari 20.00