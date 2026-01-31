Arouca vann med 3–0 mot Rio Ave
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Arouca segrade – 3–0 mot Rio Ave
- Tiago Esgaio avgjorde för Arouca
- Tredje förlusten i följd för Rio Ave
Arouca tog ledningen mot Rio Ave på bortaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr på lördagen slutade 3–0.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Arouca höll nollan.
Rio Ave–Arouca – mål för mål
Arouca tog ledningen efter 44 minuter genom Tiago Esgaio.
Laget ökade ledningen till 0–2 i 53:e minuten. Arouca gjorde också 0–3 genom Hyun-Ju Lee i 66:e minuten.
I nästa match möter Rio Ave Braga borta på söndag 8 februari 19.00. Arouca möter Guimaraes lördag 7 februari 21.30 hemma.
Rio Ave–Arouca 0–3 (0–1)
Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos
Mål: 0–1 (44) Tiago Esgaio, 0–2 (53) Självmål, 0–3 (66) Hyun-Ju Lee.
Varningar, Rio Ave: Francisco Petrasso, Clayton. Arouca: Espen Van Ee.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rio Ave: 1-0-4
Arouca: 2-1-2
Nästa match:
Rio Ave: SC Braga, borta, 8 februari 19.00
Arouca: Vitoria Guimaraes, hemma, 7 februari 21.30
Den här artikeln handlar om: