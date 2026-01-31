Arouca vann med 3–0 mot Rio Ave

Arouca segrade – 3–0 mot Rio Ave

Tiago Esgaio avgjorde för Arouca

Tredje förlusten i följd för Rio Ave

Arouca tog ledningen mot Rio Ave på bortaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr på lördagen slutade 3–0.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Arouca höll nollan.

Rio Ave–Arouca – mål för mål

Arouca tog ledningen efter 44 minuter genom Tiago Esgaio.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 53:e minuten. Arouca gjorde också 0–3 genom Hyun-Ju Lee i 66:e minuten.

I nästa match möter Rio Ave Braga borta på söndag 8 februari 19.00. Arouca möter Guimaraes lördag 7 februari 21.30 hemma.

Rio Ave–Arouca 0–3 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos

Mål: 0–1 (44) Tiago Esgaio, 0–2 (53) Självmål, 0–3 (66) Hyun-Ju Lee.

Varningar, Rio Ave: Francisco Petrasso, Clayton. Arouca: Espen Van Ee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 1-0-4

Arouca: 2-1-2

Nästa match:

Rio Ave: SC Braga, borta, 8 februari 19.00

Arouca: Vitoria Guimaraes, hemma, 7 februari 21.30