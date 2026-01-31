Arsenals segerrad mot Leeds intakt

Arsenal vann med 4–0 mot Leeds

Martin Zubimendi matchvinnare för Arsenal

Arsenal utan insläppt mål

Leeds har varit lite av ett drömmotstånd för Arsenal. På lördagen tog Arsenal ännu en seger borta mot Leeds. Matchen i Premier League slutade 4–0 (2–0). Det var Arsenals åttonde raka seger mot just Leeds.

Arsenal höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.

Sunderland nästa för Arsenal

Arsenal tog ledningen i 27:e minuten genom Martin Zubimendi. Laget ökade ledningen till 0–2 i 38:e minuten.

I 69:e minuten slog Viktor Gyökeres till på pass av Gabriel Martinelli och gjorde 0–3. Gabriel Jesus gjorde också 0–4 assisterad av Martin Ødegaard i 86:e minuten.

Leeds tar sig an Nottingham Forest i nästa match hemma fredag 6 februari 21.00. Arsenal möter Sunderland hemma lördag 7 februari 16.00.

Leeds–Arsenal 0–4 (0–2)

Premier League, Elland Road

Mål: 0–1 (27) Martin Zubimendi, 0–2 (38) Självmål, 0–3 (69) Viktor Gyökeres (Gabriel Martinelli), 0–4 (86) Gabriel Jesus (Martin Ødegaard).

Varningar, Leeds: Gabriel Gudmundsson. Arsenal: Jurrien Timber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-2-2

Arsenal: 2-2-1

Nästa match:

Leeds: Nottingham Forest FC, hemma, 6 februari 21.00

Arsenal: Sunderland AFC, hemma, 7 februari 16.00