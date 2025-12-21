Aston Villa fortsätter vinna – 2–1 mot Manchester United

Aston Villa vann med 2–1 mot Manchester United

Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna

Aston Villas Morgan Rogers tvåmålsskytt

Segertåget fortsätter för Aston Villa. Mot Manchester United på hemmaplan på Villa Park på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (1–1) och har nu sju segrar i rad i Premier League.

Morgan Rogers blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 57 minuter.

Chelsea nästa för Aston Villa

Morgan Rogers gav Aston Villa ledningen på tilläggstid i första halvlek.

Manchester United kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Matheus Cunha.

Morgan Rogers fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen.

Aston Villa stannar därmed på tredje plats och Manchester United på sjunde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Aston Villa är Chelsea. Lagen möts lördag 27 december 18.30 på Stamford Bridge.

Aston Villa–Manchester United 2–1 (1–1)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (45) Morgan Rogers, 1–1 (45) Matheus Cunha, 2–1 (57) Morgan Rogers.

Varningar, Aston Villa: Lamare Bogarde. Manchester United: Diogo Dalot, Manuel Ugarte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 5-0-0

Manchester United: 2-2-1

Nästa match:

Aston Villa: Chelsea FC, borta, 27 december 18.30