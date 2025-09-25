Aston Villa sänkte Bologna – John McGinn matchhjälte
- Seger för Aston Villa med 1–0 mot Bologna
- John McGinn avgjorde för Aston Villa
- Aston Villas starka defensiv briljerade
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Aston Villa vann med 1–0 (1–0) hemma mot Bologna i Europa League.
Aston Villa–Bologna – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Aston Villa med 2–0.
Aston Villa tar sig an Feyenoord i nästa match borta torsdag 2 oktober 21.00. Bologna möter samma dag 18.45 Freiburg hemma.
Aston Villa–Bologna 1–0 (1–0)
Europa League, Villa Park
Mål: 1–0 (13) John McGinn.
Varningar, Aston Villa: John McGinn, Matty Cash. Bologna: Martin Vitik.
Nästa match:
Aston Villa: Feyenoord, borta, 2 oktober
Bologna: SC Freiburg, hemma, 2 oktober
