Aston Villa sänkte Bologna – John McGinn matchhjälte

Seger för Aston Villa med 1–0 mot Bologna

John McGinn avgjorde för Aston Villa

Aston Villas starka defensiv briljerade

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Aston Villa vann med 1–0 (1–0) hemma mot Bologna i Europa League.

Aston Villa–Bologna – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Aston Villa med 2–0.

Aston Villa tar sig an Feyenoord i nästa match borta torsdag 2 oktober 21.00. Bologna möter samma dag 18.45 Freiburg hemma.

Aston Villa–Bologna 1–0 (1–0)

Europa League, Villa Park

Mål: 1–0 (13) John McGinn.

Varningar, Aston Villa: John McGinn, Matty Cash. Bologna: Martin Vitik.

Nästa match:

Aston Villa: Feyenoord, borta, 2 oktober

Bologna: SC Freiburg, hemma, 2 oktober