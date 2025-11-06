Aston Villa tog klar seger mot Maccabi Tel Aviv

Seger för Aston Villa med 2–0 mot Maccabi Tel Aviv

Ian Maatsen matchvinnare för Aston Villa

Tredje raka nederlaget för Maccabi Tel Aviv

Aston Villa startade bra i matchen mot Maccabi Tel Aviv på hemmaplan på torsdagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Europa League.

Young Boys nästa för Aston Villa

Ian Maatsen gjorde 1–0 till Aston Villa på tilläggstid i första halvlek. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Donyell Malen på straff och ökade ledningen för Aston Villa. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Aston Villa nu ligger på sjätte plats i tabellen och Maccabi Tel Aviv är på 34:e plats.

Nästa motstånd för Aston Villa är Young Boys. Lagen möts torsdag 27 november 18.45 på Villa Park.

Aston Villa–Maccabi Tel Aviv 2–0 (1–0)

Europa League, Villa Park

Mål: 1–0 (45) Ian Maatsen, 2–0 (59) Donyell Malen.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Issouf Sissokho, Itamar Noy.

Nästa match:

Aston Villa: BSC Young Boys, hemma, 27 november